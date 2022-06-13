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13:44 • 50627 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 93532 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 72178 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 51610 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 72033 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 65855 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Актуальное
Биткойн опустился до самого низкого уровня с 2020 года

Биткойн опустился до самого низкого уровня с 2020 года

Киев • УНН

 • 155728 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Биткойн упал в цене до 18-месячного минимума – ниже 25 000 долларов. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Детали

Самая популярная в мире криптовалюта упала примерно на 10% и достигла 24 692 долларов на утренних лондонских торгах, достигнув уровня, который последний раз наблюдался в декабре 2020 года.

Мировые фондовые рынки упали с пятницы, когда данные показали, что инфляция в США достигла нового максимума за последние четыре десятилетия, усилив опасения по поводу рецессии.

"Корреляция между фондовыми рынками и биткойнами продолжает усиливаться", - сообщил AFP аналитик AvaTrade Наим Аслам.

Добавим

Стоимость биткойна потеряла в цене 65% с момента достижения рекордного пика в ноябре 2021 года.

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