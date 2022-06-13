Биткойн опустился до самого низкого уровня с 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Биткойн упал в цене до 18-месячного минимума – ниже 25 000 долларов. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.
Детали
Самая популярная в мире криптовалюта упала примерно на 10% и достигла 24 692 долларов на утренних лондонских торгах, достигнув уровня, который последний раз наблюдался в декабре 2020 года.
Мировые фондовые рынки упали с пятницы, когда данные показали, что инфляция в США достигла нового максимума за последние четыре десятилетия, усилив опасения по поводу рецессии.
"Корреляция между фондовыми рынками и биткойнами продолжает усиливаться", - сообщил AFP аналитик AvaTrade Наим Аслам.
Добавим
Стоимость биткойна потеряла в цене 65% с момента достижения рекордного пика в ноябре 2021 года.