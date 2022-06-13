Біткойн опустився до найнижчого рівня з 2020 року

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Найпопулярніша у світі криптовалюта впала приблизно на 10% і досягла 24 692 доларів на ранкових лондонських угодах, досягнувши рівня, що востаннє спостерігався у грудні 2020 року.

Світові фондові ринки впали з п'ятниці, коли дані показали, що інфляція в США досягла нового максимуму за останні чотири десятиліття, посиливши побоювання з приводу рецесії.

"Кореляція між фондовими ринками та біткойнами продовжує посилюватися", - повідомив AFP аналітик AvaTrade Наїм Аслам.

Додамо

Вартість біткойну втратила в ціні 65% з моменту досягнення рекордного піку у листопаді 2021 року.