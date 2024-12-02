Биткоин зафиксировался на цене в $96 тысяч: что нового на крипторынке

Биткоин в понедельник оставался стабильным в диапазоне чуть ниже отметки $100 000, тогда как XRP резко вырос на фоне спекуляций о возможном закрытии судебного дела SEC против Ripple.

Пишет УНН со ссылкой на Investing.

За последние две недели крупнейшая криптовалюта снизилась до диапазона $90 000 - $100 000 после серии рекордных максимумов. Сейчас биткоин торгуется на уровне $96 513,2, поднявшись на 0,2%. Хотя цена остается близкой к пиковому уровню $99 000, оптимизм относительно перспектив биткоина несколько снизился из-за ожидания новых сигналов от США.

Последнее ралли биткоина было вызвано оптимизмом вокруг президентства Дональда Трампа, который обещал сделать США криптовалютной столицей мира. Его администрация может способствовать дружественному регулированию, в частности, благодаря кандидатам с прокриптовалютными взглядами на ключевые должности. Также обсуждается идея создания стратегического резерва биткоинов.

Между тем XRP вырос на 33%, достигнув $2,46, и занял третье место по рыночной капитализации ($140,13 млрд). Этот рост связан с ожиданиями, что смена руководства SEC приведет к закрытию судебного процесса против Ripple. Ожидается, что новый глава SEC, предположительно Пол Аткинс, займет более лояльную позицию в отношении цифровых активов.На рынке криптовалют наблюдалась смешанная динамика.

Эфир снизился на 0,5% до $3 667,0, Solana и Cardano потеряли 3-5%, тогда как Polygon вырос на 4,3%.

Dogecoin, среди мем-токенов, прибавил 2%. Ожидания более четких политических сигналов, а также угрозы Трампа относительно тарифов на страны БРИКС, повлияли на рисковые настроения трейдеров.

Напомним

На прошлой неделе биткоин снизился на 1,6% до $93 131,5 из-за фиксации прибыли после недавнего ралли.