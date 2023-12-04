Биткоин взлетел до $40 000
Цена биткоина достигла $40 000 впервые с мая 2022 года на фоне подъема криптовалютного рынка, вызванного ослаблением инфляционных ожиданий в США и ростом интереса со стороны институциональных инвесторов.
Мексиканка погибла в результате нападения акулы на побережье Тихого океана
Мексиканка умерла от потери крови после того, как акула укусила ее за ногу, когда она плавала возле плавучей детской площадки у побережья в Мелаке; власти закрыли близлежащие пляжи в качестве меры предосторожности.
Космические силы США отложили запуск секретного космического самолета на 10 декабря
Неуловимый космический самолет X-37B американских военных отложил свой следующий запуск на три дня. Судя по ракете, на которой он ездит, секретный космический корабль, вероятно, стартует дальше, чем когда-либо прежде.
Сильный снег на севере Англии вызвал хаос на автомагистралях и обесточивание
Сильный снегопад на севере Англии заблокировал движение автомобилистов, что привело к хаосу на дорогах и обесточиванию более 2 500 домов. Аварийные приюты помогли застрявшим путешественникам; восстановление электроснабжения ожидается до конца воскресенья.
Украинские беженцы борются с решением остаться в ЕС или вернуться домой
Украинские беженцы в Европе стоят перед трудным выбором: вернуться домой или остаться в ЕС, причем некоторые страны, такие как Германия, принимают их на долгосрочную перспективу, несмотря на проблемы с трудоустройством.
Цена золота достигла рекордных $2135
Цены на золото достигли рекордной отметки $2 135,39 за унцию на фоне ожиданий снижения процентных ставок в США и конфликта в секторе Газа, что повысило его привлекательность как надежного хранилища.
8 погибших, 26 раненых в результате стрельбы в пакистанском автобусе
Восемь человек, в том числе двое солдат, которые были не при исполнении служебных обязанностей, погибли и 26 получили ранения в результате стрельбы в автобусе в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан, причем нападавшие не установлены, и ни одна группировка не взяла на себя ответственность.
Германия хочет сократить сумму, которую она вносит в фонд ЕС для помощи Украине - СМИ
Германия стремится уменьшить свой вклад в 20 миллиардов евро в фонд ЕС для Украины, ссылаясь на значительную двустороннюю военную помощь, сообщает The Daily Telegraph.
Оккупанты депортировали еще сто украинцев с ВОТ - Центр сопротивления
Российские силовики принудительно депортировали 100 украинцев, подозреваемых в нелояльности, на временно оккупированные территории в Херсонской области под предлогом "эвакуации".
Во Флориде арестовали бывшего посла США, обвиняют в шпионаже на Кубу
Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча был арестован в Майами по обвинению в работе на Кубу; дальнейшие подробности ожидаются на судебном заседании.