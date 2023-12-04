Биткоин взлетел до $40 000

Цена биткоина достигла уровня $40 000 впервые с мая 2022 года года. Это произошло на фоне общего роста цен на криптовалюты, вызванного несколькими факторами, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Среди причины взлета криптовалют:

Улучшение настроения инвесторов на фоне ослабления инфляционных ожиданий в США.

Увеличение спроса криптовалют со стороны институциональных инвесторов.

Запуск новых продуктов и услуг в криптоиндустрии.

В отчете Федеральной резервной системы США, опубликованном 2 декабря, было указано, что инфляция в США в ноябре замедлилась до 8,6% с 9,1% в октябре. Это снижение инфляции может снизить вероятность более агрессивных действий ФРС по повышению процентных ставок, что положительно повлияло на цены на рисковые активы, включая криптовалюты.

Институциональные инвесторы также продолжают увеличивать свой интерес к криптовалютам. В частности, в ноябре 2023 года Grayscale Investments, крупнейший управляющий фондом цифровых активов, сообщил, что количество его клиентов выросло на 70% за год. Кроме того, в ноябре 2023 года JPMorgan Chase, один из крупнейших банков США, запустил новый сервис по торговле криптовалютами.

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В криптоиндустрии продолжают запускаться новые продукты и услуги. В частности, в ноябре 2023 года компания PayPal объявила, что начнет предлагать услуги по обмену и хранению криптовалюты. Кроме того, в ноябре 2023 года компания Meta, материнская компания Facebook, объявила, что планирует запустить криптовалюту, которая будет называться Diem.

Рост цены биткоина до $40 000 является положительным сигналом для рынка криптовалют. Однако важно отметить, что цены на криптовалюты остаются очень волатильными, и в будущем они могут снизиться.