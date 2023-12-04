Биткоин взлетел до $40 000

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  129512 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  177847 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  208183 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  193425 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  177454 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  167048 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  177929 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  229850 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  202088 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  31229 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  213443 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  29628 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  201091 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  24970 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  46089 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Биткоин взлетел до $40 000

Цена биткоина достигла $40 000 впервые с мая 2022 года на фоне подъема криптовалютного рынка, вызванного ослаблением инфляционных ожиданий в США и ростом интереса со стороны институциональных инвесторов.

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Биткоин взлетел до $40 000

Мексиканка погибла в результате нападения акулы на побережье Тихого океана

Мексиканка умерла от потери крови после того, как акула укусила ее за ногу, когда она плавала возле плавучей детской площадки у побережья в Мелаке; власти закрыли близлежащие пляжи в качестве меры предосторожности.

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Мексиканка погибла в результате нападения акулы на побережье Тихого океана

Космические силы США отложили запуск секретного космического самолета на 10 декабря

Неуловимый космический самолет X-37B американских военных отложил свой следующий запуск на три дня. Судя по ракете, на которой он ездит, секретный космический корабль, вероятно, стартует дальше, чем когда-либо прежде.

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Космические силы США отложили запуск секретного космического самолета на 10 декабря

Сильный снег на севере Англии вызвал хаос на автомагистралях и обесточивание

Сильный снегопад на севере Англии заблокировал движение автомобилистов, что привело к хаосу на дорогах и обесточиванию более 2 500 домов. Аварийные приюты помогли застрявшим путешественникам; восстановление электроснабжения ожидается до конца воскресенья.

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Сильный снег на севере Англии вызвал хаос на автомагистралях и обесточивание

Украинские беженцы борются с решением остаться в ЕС или вернуться домой

Украинские беженцы в Европе стоят перед трудным выбором: вернуться домой или остаться в ЕС, причем некоторые страны, такие как Германия, принимают их на долгосрочную перспективу, несмотря на проблемы с трудоустройством.

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Украинские беженцы борются с решением остаться в ЕС или вернуться домой

Цена золота достигла рекордных $2135

Цены на золото достигли рекордной отметки $2 135,39 за унцию на фоне ожиданий снижения процентных ставок в США и конфликта в секторе Газа, что повысило его привлекательность как надежного хранилища.

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Цена золота достигла рекордных $2135

8 погибших, 26 раненых в результате стрельбы в пакистанском автобусе

Восемь человек, в том числе двое солдат, которые были не при исполнении служебных обязанностей, погибли и 26 получили ранения в результате стрельбы в автобусе в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан, причем нападавшие не установлены, и ни одна группировка не взяла на себя ответственность.

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8 погибших, 26 раненых в результате стрельбы в пакистанском автобусе

Германия хочет сократить сумму, которую она вносит в фонд ЕС для помощи Украине - СМИ

Германия стремится уменьшить свой вклад в 20 миллиардов евро в фонд ЕС для Украины, ссылаясь на значительную двустороннюю военную помощь, сообщает The Daily Telegraph.

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Германия хочет сократить сумму, которую она вносит в фонд ЕС для помощи Украине - СМИ

Оккупанты депортировали еще сто украинцев с ВОТ - Центр сопротивления

Российские силовики принудительно депортировали 100 украинцев, подозреваемых в нелояльности, на временно оккупированные территории в Херсонской области под предлогом "эвакуации".

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Оккупанты депортировали еще сто украинцев с ВОТ - Центр сопротивления

Во Флориде арестовали бывшего посла США, обвиняют в шпионаже на Кубу

Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча был арестован в Майами по обвинению в работе на Кубу; дальнейшие подробности ожидаются на судебном заседании.

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Во Флориде арестовали бывшего посла США, обвиняют в шпионаже на Кубу