Биткоин обновил исторический максимум и превысил 79 тыс долларов
Киев • УНН
Биткоин достиг нового исторического максимума в 79 059 долларов, выросши на 3,3%. Это произошло после победы Трампа на выборах, который обещает сделать США «биткоин-сверхдержавой».
Крупнейшая криптовалюта мира обновила свою максимальную цену и теперь стоит 79 059 долларов.
Пишет УНН со ссылкой на данные сервиса обмена криптовалют.
Биткоин вырос на 3,3% и снова обновил свой исторический ценовой максимум в 79 059 долларов.
Напомним
В среду цена на биткоин достигла рекордных более 75 тысяч долларов на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах, который обещал сделать США "биткоин-сверхдержавой мира".