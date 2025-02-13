Биржа Благотворительности "ДоброДій" в январе помогла 13 детям с реабилитацией и лечением
Киев • УНН
Биржа Благотворительности "ДоброДій" в январе выделила 360,5 тысяч гривен на помощь детям и медицинским учреждениям. За время работы с 2022 года организация оказала помощь на общую сумму 128,9 млн грн.
В январе Биржа Благотворительности «ДоброДій», основанная Еленой и Юлией Соседками, оказала помощь на 360,5 тысяч гривен детям и медицинским учреждениям, пишет УНН.
Благодаря помощи «ДоброДій» региональный медицинский центр семейного здоровья получил антибактериальный препарат, который поможет спасать жизни пациентов с тяжелыми инфекционными заболеваниями.
Кроме того, 8 детей смогли пройти плановые реабилитационные курсы, также было закуплено жизненно необходимые медикаменты для 3 подопечных.
В частности, Владимир Самофал получил критически важный психостимулирующий ноотроп, который поможет ему в восстановлении.
Также 12-летний Святослав Пискунов, который живет с тяжелой формой инсулинозависимого сахарного диабета I типа, получил сенсоры для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови.
А 11-летняя Милана Петрова получила набор инструментов и расходных материалов для операции, которая запланирована на февраль 2025 года.
«Благодаря вам и нашим партнерам общая сумма помощи, предоставленной с февраля 2022 года, достигла 128 915 000 грн», - отметили в Бирже Благотворительности.
За это время благотворители оказали помощь:
Силам Обороны Украины - 91 530 000 грн
Медицинским учреждениям - 8 500 000 грн
Больным детям и подросткам - 15 155 000 грн
На гуманитарные инициативы и социальные проекты - 13 730 000 грн
Приобщиться к благотворительности можно здесь: https://248.dp.ua/projects