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Биржа Благотворительности "ДоброДій" в январе помогла 13 детям с реабилитацией и лечением

Биржа Благотворительности "ДоброДій" в январе помогла 13 детям с реабилитацией и лечением

Киев  •  УНН

 • 4218 просмотра

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Биржа Благотворительности "ДоброДій" в январе выделила 360,5 тысяч гривен на помощь детям и медицинским учреждениям. За время работы с 2022 года организация оказала помощь на общую сумму 128,9 млн грн.

В январе Биржа Благотворительности «ДоброДій», основанная Еленой и Юлией Соседками, оказала помощь на 360,5 тысяч гривен детям и медицинским учреждениям, пишет УНН.

Благодаря помощи «ДоброДій» региональный медицинский центр семейного здоровья получил антибактериальный препарат, который поможет спасать жизни пациентов с тяжелыми инфекционными заболеваниями.

Кроме того, 8 детей смогли пройти плановые реабилитационные курсы, также было закуплено жизненно необходимые медикаменты для 3 подопечных.

В частности, Владимир Самофал получил критически важный психостимулирующий ноотроп, который поможет ему в восстановлении.

Также 12-летний Святослав Пискунов, который живет с тяжелой формой инсулинозависимого сахарного диабета I типа, получил сенсоры для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови.

А 11-летняя Милана Петрова получила набор инструментов и расходных материалов для операции, которая запланирована на февраль 2025 года.

«Благодаря вам и нашим партнерам общая сумма помощи, предоставленной с февраля 2022 года, достигла 128 915 000 грн», - отметили в Бирже Благотворительности.

За это время благотворители оказали помощь:

Силам Обороны Украины - 91 530 000 грн

Медицинским учреждениям - 8 500 000 грн

Больным детям и подросткам - 15 155 000 грн

На гуманитарные инициативы и социальные проекты - 13 730 000 грн

Приобщиться к благотворительности можно здесь: https://248.dp.ua/projects

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины

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