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Біржа Благодійності "ДоброДій" у січні допомогла 13 дітям з реабілітацією та лікуванням

Біржа Благодійності "ДоброДій" у січні допомогла 13 дітям з реабілітацією та лікуванням

Київ • УНН

 • 28202 перегляди

Біржа Благодійності "ДоброДій" у січні виділила 360,5 тисяч гривень на допомогу дітям та медичним установам. За час роботи з 2022 року організація надала допомогу на загальну суму 128,9 млн грн.

У січні Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, надала допомогу на 360,5 тисяч гривень дітям і медичним установам, пише УНН.

Завдяки допомозі "ДоброДій" регіональний медичний центр родинного здоров’я отримав антибактеріальний препарат, який допоможе рятувати життя пацієнтів із тяжкими інфекційними захворюваннями.

Крім того, 8 дітей змогли пройти планові реабілітаційні курси, також було закуплено життєво необхідні медикаменти для 3 підопічних.

Зокрема, Володимир Самофал отримав критично важливий психостимулюючий ноотроп, що допоможе йому у відновленні.

Також 12-річний Святослав Пискунов, який живе з важкою формою інсулінозалежного цукрового діабету I типу, отримав сенсори для безперервного моніторингу рівня цукру у крові.

А 11-річна Мілана Петрова отримала набір інструментів та витратних матеріалів для операції, яка запланована на лютий 2025 року.

"Завдяки вам та нашим партнерам загальна сума допомоги, наданої з лютого 2022 року, досягла 128 915 000 грн", - зазначили у Біржі Благодійності.

За цей час благодійники надали допомогу:

Силам Оборони України – 91 530 000 грн

Медичним установам – 8 500 000 грн

Хворим дітям та підліткам – 15 155 000 грн

На гуманітарні ініціативи та соціальні проєкти – 13 730 000 грн

Долучитися до благодійності можна тут: https://248.dp.ua/projects

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України

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