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BioNTech создаст региональную штаб-квартиру и завод в Сингапуре

BioNTech создаст региональную штаб-квартиру и завод в Сингапуре

Киев  •  УНН

 • 12447 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech, которая является разработчиком и производителем активных иммунотерапевтических лекарственных средств, в частности для вакцины Pfizer-BioNTech, создаст региональную штаб-квартиру в Юго-Восточной Азии и первое предприятие по производству мРНК в Сингапуре. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.

Цитата

“Компания BioNTech объявила о планах по расширению своего присутствия в Азии путем создания региональной штаб-квартиры в Юго-Восточной Азии в Сингапуре”, — говорится в сообщении.

детали

Отмечается, что помимо выбора Сингапура в качестве будущей региональной штаб-квартиры, BioNTech планирует создать в Сингапуре полностью интегрированное производство мРНК при поддержке Совета по экономическому развитию страны. “Новое предприятие обеспечит региональные и глобальные возможности поставок для растущего портфеля кандидатов в продукты на основе мРНК компании BioNTech, а также возможность быстрого реагирования на потенциальные угрозы пандемии в Юго-Восточной Азии”, — добавляется в сообщении.

Отмечается, что миссией BioNTech является “разработка иммунотерапии нового поколения для улучшения здоровья людей во всем мире”

Добавляется, что BioNTech планирует открыть свой офис в Сингапуре и начать строительство производственного объекта в 2021 году, при условии получения разрешения на проектирование. Компания ожидает, что объект может быть введен в эксплуатацию уже в 2023 году.

Напомним

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech для подростков 12-15 лет.

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