BioNTech створить регіональну штаб-квартиру та завод в Сингапурі

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Німецька біотехнологічна компанія BioNTech, яка є розробником та виробником активних імунотерапевтичних лікарських засобів, зокрема для вакцини Pfizer-BioNTech, створить регіональну штаб-квартиру в Південно-Східній Азії і перше підприємство з виробництва мРНК в Сінгапурі. Про це йдеться у заяві компанії, передає УНН.

Цитата

“Компанія BioNTech оголосила про плани з розширення своєї присутності в Азії шляхом створення регіональної штаб-квартири в Південно-Східній Азії в Сінгапурі”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що крім вибору Сінгапуру в якості майбутньої регіональної штаб-квартири, BioNTech планує створити в Сінгапурі повністю інтегроване виробництво мРНК за підтримки Ради з економічного розвитку країни. “Нове підприємство забезпечить регіональні і глобальні можливості поставок для зростаючого портфеля кандидатів в продукти на основі мРНК компанії BioNTech, а також можливість швидкого реагування на потенційні загрози пандемії у Південно-Східній Азії”, — додається у повідомленні.

Зазначається, що місією BioNTech є “розробка імунотерапії нового покоління для поліпшення здоров’я людей у ​​всьому світі”

Додається, що BioNTech планує відкрити свій офіс в Сінгапурі і почати будівництво виробничого об’єкта в 2021 році, за умови отримання дозволу на проектування. Компанія очікує, що об’єкт може бути введений в експлуатацію вже в 2023 році.

Нагадаємо

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech для підлітків 12-15 років.

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