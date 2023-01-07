BioNTech планирует провести в Великобритании испытания терапии рака с помощью мРНК

Детали

BioNTech указывает, что к концу 2030 года до 10 000 человек получат иммунотерапию, адаптированную относительно отдельных опухолей, либо в рамках испытаний, либо в качестве одобренной терапии.

Проект является частью нового соглашения с британским правительством относительно "иммунотерапии рака, вакцины от инфекционных заболеваний и расширения присутствия BioNTech в Великобритании", говорится в сообщении компании.

BioNTech также откроет новый центр исследований и разработок, в котором будет около 70 сотрудников в Кембридже, а также создаст региональную штаб-квартиру в Лондоне.

«Наша цель – ускорить разработку иммунотерапии и вакцин с использованием технологий, которые мы исследовали более 20 лет», – сказал генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Сахин.

Дополнение

Метод матричной РНК дебютировал с вакциной против коронавируса Pfizer/BioNTech, которая стала первой вакциной против COVID, одобренной на Западе в конце 2020 года.

Ученые считают, что мРНК-вакцины, которые вызывают иммунный ответ, доставляя генетические молекулы, содержащие код ключевых частей возбудителя, в человеческие клетки, могут изменить правила игры против многих заболеваний.

Их разработка при этом занимает меньше времени, чем традиционные вакцины.

Вакцина от COVID-19 от BioNTech была разработана и одобрена регулирующими органами менее чем за год.

BioNTech также работает над вакцинами на основе мРНК против малярии, гриппа и опоясывающего лишая.

Компания разрабатывает методы лечения рака на основе мРНК с момента своего основания в 2008 году, и на сегодняшний день они были испытаны на нескольких сотнях людей.