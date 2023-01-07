BioNTech планує провести у Великій Британії випробування терапії раку за допомогою мРНК

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 28197 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 36703 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 56244 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 63989 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 74622 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 121913 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 63598 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 133729 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 96312 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 67056 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3.4м/с
30%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 79714 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 65554 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 146859 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 74247 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 71115 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 28197 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 121913 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 147560 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 133729 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 247853 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 71607 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 74743 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 37773 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 41493 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 56472 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

BioNTech планує провести у Великій Британії випробування терапії раку за допомогою мРНК

Київ • УНН

 • 886193 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Німецька фармацевтична компанія BioNTech, яка розробила новаторську вакцину проти COVID-19, проведе випробування терапії раку у Великій Британії з використанням тієї ж технології мРНК, повідомила компанія у п'ятницю, пише УНН з посиланням на Medical Xpress.

BioNTech планує провести у Великій Британії випробування терапії раку за допомогою мРНК

Деталі

BioNTech вказує, що до кінця 2030 року до 10 000 осіб отримають імунотерапію, адаптовану щодо окремих пухлин, або в межах випробувань, або як схвалену терапію.

Проект є частиною нової угоди з британським урядом стосовно "імунотерапії раку, вакцини від інфекційних захворювань та розширення присутності BioNTech у Великій Британії", йдеться у повідомленні компанії.

BioNTech також відкриє новий центр досліджень та розробок, у якому буде близько 70 співробітників у Кембриджі, а також створить регіональну штаб-квартиру в Лондоні.

«Наша мета – прискорити розробку імунотерапії та вакцин з використанням технологій, які ми досліджували понад 20 років», – сказав Угур Сахін, генеральний директор та співзасновник BioNTech.

Доповнення

Метод матричної РНК дебютував із вакциною проти коронавірусу Pfizer/BioNTech, яка стала першою вакциною проти COVID, схваленою на Заході наприкінці 2020 року.

Учені вважають, що мРНК-вакцини, які викликають імунну відповідь, доставляючи генетичні молекули, що містять код ключових частин збудника, у людські клітини, можуть змінити правила гри проти багатьох захворювань.

Їхня розробка при цьому займає менше часу, ніж традиційні вакцини.

Вакцина від COVID-19 від BioNTech було розроблено та схвалено регулюючими органами менш ніж за рік.

BioNTech також працює над вакцинами на основі мРНК проти малярії, грипу та оперізуючого лишаю.

Компанія розробляє методи лікування раку на основі мРНК з моменту свого заснування в 2008 році, і на сьогодні вони були випробувані на кількох сотнях людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу
Brent
$64.27
Bitcoin
$84,343.00
S&P 500
$5,372.21
Tesla
$246.15
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,223.41
Ethereum
$1,632.20