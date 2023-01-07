BioNTech планує провести у Великій Британії випробування терапії раку за допомогою мРНК
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Німецька фармацевтична компанія BioNTech, яка розробила новаторську вакцину проти COVID-19, проведе випробування терапії раку у Великій Британії з використанням тієї ж технології мРНК, повідомила компанія у п'ятницю, пише УНН з посиланням на Medical Xpress.
Деталі
BioNTech вказує, що до кінця 2030 року до 10 000 осіб отримають імунотерапію, адаптовану щодо окремих пухлин, або в межах випробувань, або як схвалену терапію.
Проект є частиною нової угоди з британським урядом стосовно "імунотерапії раку, вакцини від інфекційних захворювань та розширення присутності BioNTech у Великій Британії", йдеться у повідомленні компанії.
BioNTech також відкриє новий центр досліджень та розробок, у якому буде близько 70 співробітників у Кембриджі, а також створить регіональну штаб-квартиру в Лондоні.
«Наша мета – прискорити розробку імунотерапії та вакцин з використанням технологій, які ми досліджували понад 20 років», – сказав Угур Сахін, генеральний директор та співзасновник BioNTech.
Доповнення
Метод матричної РНК дебютував із вакциною проти коронавірусу Pfizer/BioNTech, яка стала першою вакциною проти COVID, схваленою на Заході наприкінці 2020 року.
Учені вважають, що мРНК-вакцини, які викликають імунну відповідь, доставляючи генетичні молекули, що містять код ключових частин збудника, у людські клітини, можуть змінити правила гри проти багатьох захворювань.
Їхня розробка при цьому займає менше часу, ніж традиційні вакцини.
Вакцина від COVID-19 від BioNTech було розроблено та схвалено регулюючими органами менш ніж за рік.
BioNTech також працює над вакцинами на основі мРНК проти малярії, грипу та оперізуючого лишаю.
Компанія розробляє методи лікування раку на основі мРНК з моменту свого заснування в 2008 році, і на сьогодні вони були випробувані на кількох сотнях людей.