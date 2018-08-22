Возле побережья США произошло три землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Недалеко от побережья американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6.3. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает УНН.
Эпицентр первых, которые произошли в 9:31 по местному времени, подземных толчков находился в 265 километрах к западу от города Куз Бэй, штат Орегон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Второе землетрясение произошло в нескольких километрах от первого в 11:10 утра по местному времени.
Третье - в 253 километрах к западу от города Куз Бэй, штат Орегон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров в 11:24 утра.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, пять верхних этажей недостроенного небоскреба в Каракасе заметно наклонились после сильного землетрясения.