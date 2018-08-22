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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Возле побережья США произошло три землетрясения

Киев • УНН

 • 10237 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Недалеко от побережья американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6.3. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает УНН.

Возле побережья США произошло три землетрясения

Эпицентр первых, которые произошли в 9:31 по местному времени, подземных толчков находился в 265 километрах к западу от города Куз Бэй, штат Орегон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Второе землетрясение произошло в нескольких километрах от первого в 11:10 утра по местному времени.

Третье - в 253 километрах к западу от города Куз Бэй, штат Орегон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров в 11:24 утра.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, пять верхних этажей недостроенного небоскреба в Каракасе заметно наклонились после сильного землетрясения.

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