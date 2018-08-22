Біля узбережжя США сталися три землетруси
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Недалеко від узбережжя американського штату Орегон відбувся землетрус магнітудою 6.3. Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS), передає УНН.
Епіцентр перших, що сталися о 9:31 за місцевим часом, підземних поштовхів знаходився в 265 кілометрах на захід від міста Куз Бей, штат Орегон. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.
Другий землетрус стався в декількох кілометрах від першого об 11:10 ранку за місцевим часом.
Третій - в 253 кілометрах на захід від міста Куз Бей, штат Орегон. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів о 11:24 ранку.
Інформація про жертви і руйнування не надходила.
Нагадаємо, п'ять верхніх поверхів недобудованого хмарочоса в Каракасі помітно похилилися після сильного землетрусу.