У Туниса затонуло судно с мигрантами: более 40 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. У побережья Туниса произошла авария корабля, в котором погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок. Об этом говорится в сообщении Международной организации по миграции, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что трагедия произошла вечером у побережья Сиди Мансур в юго-восточной части Туниса. Из воды извлечены тела 41 человека.
Береговой охране удалось спасти трех пострадавших. По предварительной информации, все погибшие - выходцы из Африки.
Поисковая операция продолжается.
По информации Международной организации по миграции, с начала 2021 года, погибли около 290 человек, которые пытались нелегальным путем добраться до Европы.
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Добавим
39 нелегальных мигрантов утонули после того, как две лодки перевернулись у островов Керкенна у восточного побережья Туниса.