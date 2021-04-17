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Біля Тунісу затонуло судно з мігрантами: понад 40 осіб загинули

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Біля узбережжя Тунісу сталася аварія корабля, в якому загинув 41 мігрант, в тому числі одна дитина. Про це йдеться в повідомленні Міжнародної організації з міграції, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що трагедія сталася ввечері біля узбережжя Сиди Мансур в південно-східній частині Тунісу. З води дістали тіла 41 людини.

Береговій охороні вдалося врятувати трьох постраждалих. За попередньою інформацією, всі загиблі - вихідці з Африки.
Пошукова операція триває.

За інформацією Міжнародної організації з міграції, з початку 2021 року, загинули близько 290 осіб, які намагались нелегальним шляхом дістатися до Європи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З Середземного моря врятували майже 200 нелегальних мігрантів

Додамо

39 нелегальних мігрантів потонули після того, як два човни перекинулися біля островів Керкенна біля східного узбережжя Тунісу.

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