Біля Тунісу затонуло судно з мігрантами: понад 40 осіб загинули

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Зазначається, що трагедія сталася ввечері біля узбережжя Сиди Мансур в південно-східній частині Тунісу. З води дістали тіла 41 людини.

Береговій охороні вдалося врятувати трьох постраждалих. За попередньою інформацією, всі загиблі - вихідці з Африки.

Пошукова операція триває.

За інформацією Міжнародної організації з міграції, з початку 2021 року, загинули близько 290 осіб, які намагались нелегальним шляхом дістатися до Європи.

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Додамо

39 нелегальних мігрантів потонули після того, як два човни перекинулися біля островів Керкенна біля східного узбережжя Тунісу.