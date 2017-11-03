Возле Ровно сгорел грузовик с новыми автомобилями
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Автовоз с десятками новых автомобилей загорелся в селе Белая Криница вблизи Ровно. Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Ровенской области.
Возгорание произошло в пятница 3 ноября после столкновения с другой фурой, которая двигалась впереди.
Пожар ликвидировали 18 спасателей.
По предварительным данным, погиб водитель автовоза.
Как сообщал УНН, маршрутка и легковушка столкнулись во Львовской области, семь человек госпитализированы.