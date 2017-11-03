Возле Ровно сгорел грузовик с новыми автомобилями

Возгорание произошло в пятница 3 ноября после столкновения с другой фурой, которая двигалась впереди.

Пожар ликвидировали 18 спасателей.

По предварительным данным, погиб водитель автовоза.

Как сообщал УНН, маршрутка и легковушка столкнулись во Львовской области, семь человек госпитализированы.