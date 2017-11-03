Біля Рівного згоріла вантажівка з новими автомобілями
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Автовоз з десятками нових автомобілів загорівся у селі Біла Криниця поблизу Рівного. Про це УНН повідомили в прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.
Займання сталося у п'ятницю 3 листопада після зіткнення з іншою фурою, яка рухалася попереду.
Пожежу ліквідовували 18 рятувальників.
За попередніми даними, загинув водій автовоза.
Як повідомляв УНН, маршрутка і легковик зіштовхнулись на Львівщині, сім осіб госпіталізовано.