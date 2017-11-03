Біля Рівного згоріла вантажівка з новими автомобілями

Займання сталося у п'ятницю 3 листопада після зіткнення з іншою фурою, яка рухалася попереду.

Пожежу ліквідовували 18 рятувальників.

За попередніми даними, загинув водій автовоза.

Як повідомляв УНН, маршрутка і легковик зіштовхнулись на Львівщині, сім осіб госпіталізовано.