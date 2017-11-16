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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 16776 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 31196 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 38179 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 37369 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100419 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88782 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97970 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124898 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
У ЗАГСа в Кабуле подорвался смертник

У ЗАГСа в Кабуле подорвался смертник

Киев  •  УНН

 • 11419 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Смертник подорвался у свадебного зала в столице Афганистана Кабул, передает УНН со ссылкой на AFP.

"Нападение террориста-смертника за пределами кабульского свадебного зала, многочисленные жертвы", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате взрыва в дипквартале Кабула погибли более 8 человек

Как сообщал УНН, 7 ноября, у здания телекомпании в Кабуле прогремел взрыв, после чего вооруженные люди ворвались в здание телекомпании.

#BREAKING Suicide attack outside Kabul wedding hall, multiple casualties, officials say

- AFP news agency (@AFP) 16 ноября 2017

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