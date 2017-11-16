У ЗАГСа в Кабуле подорвался смертник

"Нападение террориста-смертника за пределами кабульского свадебного зала, многочисленные жертвы", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, 7 ноября, у здания телекомпании в Кабуле прогремел взрыв, после чего вооруженные люди ворвались в здание телекомпании.

#BREAKING Suicide attack outside Kabul wedding hall, multiple casualties, officials say