У ЗАГСа в Кабуле подорвался смертник
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Смертник подорвался у свадебного зала в столице Афганистана Кабул, передает УНН со ссылкой на AFP.
"Нападение террориста-смертника за пределами кабульского свадебного зала, многочисленные жертвы", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате взрыва в дипквартале Кабула погибли более 8 человек
Как сообщал УНН, 7 ноября, у здания телекомпании в Кабуле прогремел взрыв, после чего вооруженные люди ворвались в здание телекомпании.
#BREAKING Suicide attack outside Kabul wedding hall, multiple casualties, officials say- AFP news agency (@AFP) 16 ноября 2017