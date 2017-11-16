Біля РАЦСу в Кабулі підірвався смертник

"Напад терориста-смертника за межами кабульського весільного залу, численні жертви," - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, 7 листопада, біля будівлі телекомпанії у Кабулі пролунав вибух, після чого озброєні люди увірвалися в будівлю телекомпанії.

#BREAKING Suicide attack outside Kabul wedding hall, multiple casualties, officials say