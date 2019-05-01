У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Акция протеста против правительства президента Николаса Мадуро у здания посольства Венесуэлы в Аргентине переросла в беспорядки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Todo Noticias.
Как заявил во вторник министр безопасности Буэнос-Айреса Диего Сантильи, два человека были задержаны.
В результате столкновений пострадали несколько протестующих. "Мы проведем внутреннее расследование и оценим действия полиции", - сказал он в эфире телеканала Todo Noticias.
Беспорядки начались со столкновений между живущими в Аргентине венесуэльцами, которые созвали акцию протеста против правительства Мадуро у посольства, и членами аргентинских левых движений. Для разгона собравшихся полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.
Акцией протеста выходцы из Боливарианской Республики хотели выразить поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.
Напомним, по меньшей мере 25 человек были задержаны во вторник в ходе антиправительственных выступлений в Венесуэле. Такие данные обнародовала на своей странице в Twitter неправительственная организация "Венесуэльский уголовный форум".