Біля посольства Венесуели в Аргентині відбулися зіткнення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Акція протесту проти уряду президента Ніколаса Мадуро біля будівлі посольства Венесуели в Аргентині переросла в заворушення. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Todo Noticias.
Як заявив у вівторок міністр безпеки Буенос-Айреса Дієго Сантільї, двоє людей були затримані.
В результаті зіткнень постраждали кілька протестуючих. "Ми проведемо внутрішнє розслідування і оцінимо дії поліції", - сказав він в ефірі телеканалу Todo Noticias.
Заворушення почалися зі зіткнень між венесуельцями в Аргентині, які скликали акцію протесту проти уряду Мадуро у посольства, і членами аргентинських лівих рухів. Для розгону присутніх поліція використовувала сльозогінний газ і гумові кулі.
Акцією протесту вихідці з Боліваріанської Республіки хотіли висловити підтримку лідеру венесуельської опозиції Хуану Гуайдо.
Нагадаємо, щонайменше 25 людей були затримані у вівторок в ході антиурядових виступів в Венесуелі. Такі дані оприлюднила на своїй сторінці в Twitter неурядова організація "Венесуельський кримінальний форум".