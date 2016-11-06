У посольства РФ в Дублине прошла антивоенная акция протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. У посольства РФ в Дублине прошла антивоенная акция протеста, во время которой в здание принесли кукол в красной краске, которая символизировала кровь, передает УНН со ссылкой на "Интерфакс".
"Российские бомбардировки убивают сирийских детей", - утверждают организаторы акции.
На заборе посольства участники акции вывесили баннеры с лозунгами, осуждающими действия России в Сирии. Организаторы утверждают, что российские бомбардировки убивают сирийских детей и обвиняли президента Владимира Путина в попытке уничтожить Алеппо.
Отметим, что акцию проводила организация Grannies4Equality.
Как сообщал УНН, в Лондоне активисты двух кампаний - "Сирийская кампания" и "Солидарность с Сирией в Великобритании" забросали вход в посольство Российской Федерации пластиковыми конечностями с манекенов взрослых и детей в знак протеста против бомбардировок в Сирии.