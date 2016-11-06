Біля посольства РФ в Дубліні пройшла антивоєнна акція протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Біля посольства РФ в Дубліні пройшла антивоєнна акція протесту, під час якої до будівлі принесли ляльок у червоній фарбі, що символізувала кров, передає УНН з посиланням на “Интерфакс”.
“Російські бомбардування вбивають сирійських дітей”, — стверджують організатори акції.
На огорожі посольства учасники акції вивісили банери з гаслами, що засуджують дії Росії в Сирії. Організатори стверджують, що російські бомбардування вбивають сирійських дітей і звинувачували президента Володимира Путіна у намаганні знищити Алеппо.
Зазначимо, що акцію проводила організація Grannies4Equality.
Як повідомляв УНН, у Лондоні активісти двох кампаній - "Сирійська кампанія" та "Солідарність з Сирією у Великій Британії" закидали вхід до посольства Російської Федерації пластиковими кінцівками з манекенів дорослих та дітей на знак протесту проти бомбардувань в Сирії.