Возле посольства РФ в Киеве устроили акцию в поддержку украинских журналистов

Как отметили организаторы, акция приурочена к Международному дню ООН за прекращение безнаказанности за преступления против журналистов.

Во время перфоменса активисты в театрализованной форме показали, как в России и оккупированном ею Крыму фабрикуются шитые "белыми нитками" дела против украинских журналистов - Николая Семены, Романа Сущенко, Анны Андриевской, Андрея Клименко.

Участники акции требовали от российских властей освободить Романа Сущенко и Николая Семену, а также закрыть сфабрикованные уголовные дела против украинских журналистов.