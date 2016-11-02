Возле посольства РФ в Киеве устроили акцию в поддержку украинских журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Возле посольства Российской Федерации в Украине в Киеве состоялась акция-перфоманс "Россия поставила на конвейер расправы над украинскими журналистами", передает корреспондент УНН.
Как отметили организаторы, акция приурочена к Международному дню ООН за прекращение безнаказанности за преступления против журналистов.
Во время перфоменса активисты в театрализованной форме показали, как в России и оккупированном ею Крыму фабрикуются шитые "белыми нитками" дела против украинских журналистов - Николая Семены, Романа Сущенко, Анны Андриевской, Андрея Клименко.
Участники акции требовали от российских властей освободить Романа Сущенко и Николая Семену, а также закрыть сфабрикованные уголовные дела против украинских журналистов.