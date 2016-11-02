Біля посольства РФ у Києві влаштували акцію на підтримку українських журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Біля посольства Російської Федерації в Україні у Києві відбулася акція-перфоманс "Росія поставила на конвеєр розправи над українськими журналістами", передає кореспондент УНН.
Як зазначили організатори, акція приурочена до Міжнародного дня ООН за припинення безкарності за злочини проти журналістів.
Під час перфоменсу активісти у театралізованій формі показали, як у Росії та окупованому нею Криму фабрикуються шиті "білими нитками" справи проти українських журналістів – Миколи Семени, Романа Сущенка, Анни Андрієвської, Андрія Клименка.
Учасники акції вимагали від російської влади звільнити Романа Сущенка і Миколу Семену, а також закрити сфабриковані кримінальні справи проти українських журналістів.