Возле Львова перевернулась фура с краской
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Возле Львова, в селе Рясное-Русское перевернулась фура. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова.
Обошлось без жертв.
"На трассе Львов-Краковец на обочине стоял грузовик МАЗ с песком. Фура, задев МАЗ, повредила себе колесо, что повлекло опрокидывание. Фура заехала в кювет. Обошлось без жертв", - рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львова.
Напомним, в результате ДТП в Волынской области погибла гражданка Беларуси.