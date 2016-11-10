Возле Львова перевернулась фура с краской

Обошлось без жертв.

"На трассе Львов-Краковец на обочине стоял грузовик МАЗ с песком. Фура, задев МАЗ, повредила себе колесо, что повлекло опрокидывание. Фура заехала в кювет. Обошлось без жертв", - рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львова.

Напомним, в результате ДТП в Волынской области погибла гражданка Беларуси.