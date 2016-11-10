Біля Львова перевернулася фура з фарбою
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Біля Львова, в селі Рясне-Руська перевернулася фура, яка перевозила фарбу. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.
Обійшлось без жертв.
“На трасі, Львів-Краковець на узбіччі стояла вантажівка МАЗ з піском. Фура, зачепивши МАЗ, пошкодила собі колесо, яке прорізало, що спричинило перекидання. Фура заїхала в кювет. Обійшлось без жертв”, — розповіли у прес- службі патрульної поліції Львова.
Нагадаємо, внаслідок ДТП на Волині загинула громадянка Білорусі.