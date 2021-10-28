У линии разграничения нашли вражеский схрон со снарядами на более 300 кг тротила
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Служба безопасности Украины обнаружила два тайника с оружием и боеприпасами в Луганской области, которые обустроены боевиками в лесополосе вблизи линии разграничения. Об этом сообщает штаб ООС, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что в Луганской области установлено местонахождение еще двух вражеских схронов с оружием и боеприпасами. Из тайника, обустроенного в лесополосе у линии разграничения, изъято 19 снарядов для крупнокалиберных пушек, общим весом более 300 кг тротила.
Другой схрон был оборудован в заброшенном здании на территории Станично-Луганского района. Во время его осмотра, правоохранители обнаружили 5 боевых гранат РГД-5, 4 гранатометных выстрела и почти 400 патронов разного калибра.
Кроме того, правоохранители разоблачили в Луганской области рецидивиста, который занимался сбытом боевых средств поражения. Им оказался неоднократно судимый житель Старобельского района.
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"Злоумышленник пытался наладить подпольный канал продажи оружия и боеприпасов. Своих клиентов он подыскивал через свои связи, в том числе среди других уголовников”, - говорится в сообщении.
В ходе следственно-оперативных действий у злоумышленника изъято: 5 гранатометных выстрелов ВОГ-25, обрез винтовки, более 300 патронов к огнестрельному оружию.
По этим фактам противоправной деятельности устанавливаются все обстоятельства для привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлениям.
Добавим
За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.