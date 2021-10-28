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Біля лінії розмежуваня знайшли ворожий схрон зі снарядами на понад 300 кг тротилу

Київ • УНН

 • 14088 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Служба безпеки України виявила два схрони зі зброєю та боєприпасами на Луганщині, які облаштовані бойовиками у лісосмузі поблизу лінії розмежування. Про це інформує штаб ООС, пише УНН.

Біля лінії розмежуваня знайшли ворожий схрон зі снарядами на понад 300 кг тротилу

Деталі

Повідомляється, що у Луганській області встановлено місцезнаходження ще двох ворожих схронів зі зброєю та боєприпасами. Зі схованки, облаштованої у лісосмузі поблизу лінії розмежування, вилучено 19 снарядів для великокаліберних гармат, загальною вагою понад 300 кг тротилу.

Інший схрон був обладнаний у покинутій будівлі на території Станично-Луганського району. Під час його огляду, правоохоронці виявили 5 бойових гранат РГД-5, 4 гранатометні постріли, та майже 400 набоїв різного калібру.

Окрім того, правоохоронці викрили на Луганщині рецидивіста, який займався збутом бойових засобів ураження. Ним виявився неодноразово засуджений житель Старобільського району.

Цитата:

“Зловмисник намагався налагодити підпільний канал продажу зброї і боєприпасів. Своїх клієнтів він підшукував через власні зв’язки, у тому числі серед інших кримінальників”, - йдеться в повідомленні.

Під час слідчо-оперативних дій у зловмисника вилучено: 5 гранатометних пострілів ВОГ-25, обріз гвинтівки, понад 300 набоїв до вогнепальної зброї.

За цими фактами протиправної діяльності встановлюються всі обставини для притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів.

Додамо

Упродовж минулої доби, 27 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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