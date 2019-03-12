У границы с Румынией пограничники задержали четырех буковинцев

Пассажиры, вероятно причастны к противоправной деятельности, не захотели пообщаться с пограничниками и попытались скрыться. Однако мужчин удалось задержать. Ими оказались житель населенного пункта Красноильск. Один из которых уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

Впоследствии на участке этого же подразделения пограничники задержали еще двух человек, последние двигались от государственной границы. При пересечении контрольно-следовой полосы их обнаружил пограничный наряд. При попытке задержать неизвестных, те обратились в бегство. Чтобы остановить мужчин, пограничникам пришлось осуществить предупредительный выстрел вверх. В конце концов на след беглецов удалось выйти и сделать их задержания.

В обоих случаях проводится проверка по установлению всех обстоятельств правонарушения. Всех лиц привлечены к административной ответственности за ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".



Как сообщал УНН, в Харькове пограничники задержали иностранца, который находился в международном розыске за совершение нескольких преступлений.