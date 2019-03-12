Біля кордону з Румунією прикордонники затримали чотирьох буковинців

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Учора після обіду від прикордонного наряду відділення "Красноїльськ" надійшла інформація про виявлення групи осіб неподалік державного кордону. Для їх перехоплення та затримання одразу ж прибула група реагування, яка в ході пошукових дій зупинила позашляховик Mitsubishi Shogun. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Пасажири, які ймовірно причетні до протиправної діяльності, не захотіли поспілкуватися з прикордонниками та спробували втекти. Однак чоловіків вдалося затримати. Ними виявилися жителя населеного пункту Красноїльськ. Один із яких вже неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців.

Згодом на ділянці цього ж підрозділу прикордонники затримали ще двох осіб, останні рухалися від державного кордону. Під час перетину контрольно-слідової смуги їх виявив прикордонний наряд. При спробі затримати невідомих, ті вдалися до втечі. Аби зупинити чоловіків, прикордонникам довелося здійснити попереджувальний постріл вгору. Врешті-решт на слід втікачів вдалося вийти й здійснити їх затримання.

В обох випадках триває перевірка щодо встановлення всіх обставин правопорушення. Всіх осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КупАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Як повідомляв УНН, у Харкові прикордонники затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за вчинення кількох злочинів.

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