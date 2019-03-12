Біля кордону з Румунією прикордонники затримали чотирьох буковинців

КИЇВ. 12 березня. УНН. Учора після обіду від прикордонного наряду відділення "Красноїльськ" надійшла інформація про виявлення групи осіб неподалік державного кордону. Для їх перехоплення та затримання одразу ж прибула група реагування, яка в ході пошукових дій зупинила позашляховик Mitsubishi Shogun. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.