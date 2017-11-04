Возле детсада во Львовской области нашли мину

Мину обнаружили во время копания траншеи для прокладки канализационной трубы на расстоянии 5 м от здания детского сада.

"Опасная находка была уничтожена в установленном порядке", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНН, мину времен Второй мировой войны нашли на территории детсада в Днепропетровской области.



