Возле детсада во Львовской области нашли мину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Во Львовской области в селе Гончаровка на территории детского сада найдено противотанковую мину времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Мину обнаружили во время копания траншеи для прокладки канализационной трубы на расстоянии 5 м от здания детского сада.
"Опасная находка была уничтожена в установленном порядке", - сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, мину времен Второй мировой войны нашли на территории детсада в Днепропетровской области.