Біля дитсадка на Львівщині знайшли міну

Знахідку було виявлено під час копання траншеї для прокладання каналізаційної труби, на відстані 5 м від будівлі дитячого садочка.

"Небезпечну знахідку було знищено у встановленому порядку", - повідомили у ДСНС.

Як повідомляв УНН, міну часів Другої світової війни було знайдено на території дитсадка у Дніпропетровській області.



