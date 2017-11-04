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Біля дитсадка на Львівщині знайшли міну

Біля дитсадка на Львівщині знайшли міну

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Львівщині у селі Гончарівка на території дитячого садка знайдено протитанкову міну часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.

Знахідку було виявлено під час копання траншеї для прокладання каналізаційної труби, на відстані 5 м від будівлі дитячого садочка.

"Небезпечну знахідку було знищено у встановленому порядку", - повідомили у ДСНС.

Як повідомляв УНН, міну часів Другої світової війни було знайдено на території дитсадка у Дніпропетровській області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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