Біля дитсадка на Львівщині знайшли міну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Львівщині у селі Гончарівка на території дитячого садка знайдено протитанкову міну часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
Знахідку було виявлено під час копання траншеї для прокладання каналізаційної труби, на відстані 5 м від будівлі дитячого садочка.
"Небезпечну знахідку було знищено у встановленому порядку", - повідомили у ДСНС.
Як повідомляв УНН, міну часів Другої світової війни було знайдено на території дитсадка у Дніпропетровській області.