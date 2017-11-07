Возле здания кабульской телекомпании прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Вооруженные люди ворвались во вторник утром в офис телекомпании Shamshad TV в Кабуле. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеканал TOLOnews, передает УНН.
Сообщается, что сначала возле ворот Shamshad TV прогремел взрыв, после чего вооруженные люди ворвались в здание телекомпании. Так же на территории была слышна стрельба.
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На данный момент Shamshad TV прервала эфир. Возле телекомпании дежурят скорая и полиция.
Так же сообщается, что Талибан отвергает нападение на кабульскую телекомпанию.
Как сообщал УНН, в Афганистане, в результате нападения боевиков террористической группировки "Талибан" на контрольно-пропускные пункты в южной провинции Забуль погибли по меньшей мере 6 правоохранителей и восемь получили ранения.