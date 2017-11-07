Біля будівлі телекомпанії у Кабулі пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Озброєні люди увірвалися у вівторок вранці в офіс телекомпанії Shamshad TV в Кабулі. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив телеканал TOLOnews, передає УНН.
Повідомляється, що спочатку біля воріт Shamshad TV пролунав вибух, після чого озброєні люди увірвалися в будівлю телекомпанії. Так само на території чули стрілянину.
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На даний момент Shamshad TV перервала ефір. Біля телекомпанії чергують швидка і поліція.
Наразі, Талібан відкидає напад на кабульську телекомпанію.
Як повідомляв УНН, у Афганістані, внаслідок нападу бойовиків терористичного угрупування “Талібан” на контрольно-пропускні пункти в південній провінції Забуль загинуло щонайменше 6 правоохоронців та вісім зазнали поранень.