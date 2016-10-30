Возле дома премьер-министра Сербии нашли тайник оружия и боеприпасов

По информации Reuters, речь идет о доме родителей А.Вучича, который он часто посещал. Другие источники указывают, что это его собственный дом.

Как сообщил журналистам министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович, оружие и боеприпасы нашли в кустах неподалеку от перекрестка, на котором кортеж А.Вучича обычно замедляет движение до 10 км/ч.

Reuters уточняет, что премьер с женой жили не здесь, а в центре Белграда, но сейчас все равно, как подчеркнул Н.Стефанович, переехали в другое жилье.

В полиции не сообщают о возможных подозреваемых. Ранее в октябре в Белграде состоялось несколько заказных убийств, за которыми многие видят борьбу мафиозных кланов.

Две недели назад в соседней Черногории были задержаны 20 сербов, которых обвинили в подготовке диверсий на территории этой страны. Сообщалось, что среди предполагаемых диверсантов могли быть и граждане России, однако в Белграде и Москве эти сообщения опровергли.

В Сербии после серии вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии продолжают оставаться в нелегальном использовании сотни тысяч единиц оружия. Часть этого оружия находится в руках преступных группировок.