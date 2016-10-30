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Біля будинку прем'єр-міністра Сербії знайшли схованку зі зброєю і боєприпасами

Біля будинку прем'єр-міністра Сербії знайшли схованку зі зброєю і боєприпасами

Київ • УНН

 • 9952 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Сербії Александр Вучич і його сім’я переміщені поліцією в безпечне місце після того, як неподалік від його будинку під Белградом було виявлено схованку зі зброєю, патронами, гранатами і одним ручним протитанковим гранатометом. Про це УНН повідомляє із посиланням на ВВС.

За інформацією Reuters, мова йде про будинок батьків А.Вучича, який він часто відвідував. Інші джерела вказують, що це його власний будинок.

Як повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович, зброю і боєприпаси знайшли в кущах неподалік від перехрестя, на якому кортеж А.Вучича зазвичай уповільнює рух до 10 км/год.

Reuters уточнює, що прем’єр з дружиною жили не тут, а в центрі Белграда, але зараз все одно, як підкреслив Н.Стефанович, переїхали в інше житло.

У поліції не повідомляють про можливих підозрюваних. Раніше в жовтні в Белграді відбулося кілька замовних вбивств, за якими багато хто вбачає боротьбу мафіозних кланів.

Два тижні тому в сусідній Чорногорії були затримані 20 сербів, яких звинуватили в підготовці диверсій на території цієї країни. Повідомлялося, що серед передбачуваних диверсантів могли бути і громадяни Росії, проте в Белграді та Москві ці повідомлення спростували.

У Сербії після серії збройних конфліктів на території колишньої Югославії продовжують залишатися в нелегальному користуванні сотні тисяч одиниць зброї. Частина цієї зброї знаходиться в руках злочинних угруповань.

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