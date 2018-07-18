У берегов Северного Кипра затонула лодка с мигрантами: минимум 16 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Лодка с 160 мигрантами на борту затонула у берегов Турецкой Республики Северного Кипра, в результате чего на данный момент погибли минимум 16 человек. Об этом сообщает турецкий телеканал CNN Turk в среду, передает УНН.
Как сообщается, были спасены 105 мигрантов, еще около 30 пропали без вести.
Министр транспорта Турецкой Республики Северного Кипра Толга Атакан сообщил о 16 погибших. "105 человек были спасены", - сказал он.
Указано, что турецкая и северо-кипрская береговая охрана вместе с торговыми судами в этом районе проводят поисково-спасательную операцию.
Напомним, у побережья Испании за выходные спасли почти 500 мигрантов.