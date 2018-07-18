Біля берегів Північного Кіпру затонув човен з мігрантами: щонайменше 16 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Човен з 160 мігрантами на борту затонув біля берегів Турецької Республіки Північного Кіпру, в результаті чого наразі загинули щонайменше 16 людей. Про це повідомляє турецький телеканал CNN Turk в середу, передає УНН.
Як повідомляється, були врятовані 105 мігрантів, ще близько 30 зникли безвісти.
Міністр транспорту Турецької Республіки Північного Кіпру Толга Атакан повідомив про 16 загиблих. "105 осіб були врятовані", - сказав він.
Зазначено, що турецька і північно-кіпрська берегова охорона разом з торговими судами в цьому районі проводять пошуково-рятувальну операцію.
Нагадаємо, біля узбережжя Іспанії за вихідні врятували майже 500 мігрантів.