У берегов Китая тайфун вызвал кораблетрощу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Судно Fujing001 попало в центр тайфуна "Чаба", бушующего в Южно-Китайском море, и разломилось на две части. Большинство моряков пропали без вести. Об этом сообщает УНН с сообщением на DW.
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Инженерное судно Fujing001 с тридцатью моряками на борту оказалось в центре тайфуна "Чаба" в Южно-Китайском море и разломилось на две части.
Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, после произошедшей утром в субботу катастрофы, 2 июля, примерно в 300 километрах к западу от Гонконга трех членов экипажа с судна удалось спасти и доставить на вертолете в безопасное место. Судьба остальных 27 моряков до сих пор неизвестна.
Спасенные моряки сообщили, что некоторые члены экипажа могли поглотить волны еще до прибытия первого вертолета. В целом местные власти направили на место аварии два самолета и четыре вертолета, а также спасательное судно. Однако крайне неблагоприятные условия очень усложнили работу спасателей: на месте аварии зафиксирована скорость ветра 144 километра в час.
Напомним
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