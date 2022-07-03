Біля берегів Китаю тайфун спричинив кораблетрощу

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Інженерне судно Fujing001 з тридцятьма моряками на борту опинилося в центрі тайфуну "Чаба" у Південно-Китайському морі та розломилося на дві частини.

Як повідомила гонконгська газета South China Morning Post, після катастрофи, що сталася вранці в суботу, 2 липня, приблизно за 300 кілометрів на захід від Гонконгу трьох членів екіпажу з судна вдалося врятувати та доставити на гелікоптері в безпечне місце. Доля решти 27 моряків досі невідома.

Врятовані моряки повідомили, що деяких членів екіпажу могли поглинути хвилі ще до прибуття першого гелікоптера. Загалом місцева влада направила на місце аварії два літаки і чотири вертольоти, а також рятувальне судно. Однак украй несприятливі погодні умови дуже ускладнили роботу рятувальників: на місці аварії зафіксовано швидкість вітру 144 кілометри на годину.

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