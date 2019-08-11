У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в субботу (воскресенье по киевскому времени) у берегов Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в море в 85 км к западу от города Париаман (население около 92 тыс. жителей) в провинции Западная Суматра. Очаг залегал на глубине около 51 км.
Данные о разрушениях, пострадавших и угрозы цунами не поступало.
Напомним, в России произошел мощное землетрясение на фоне масштабных лесных пожаров.