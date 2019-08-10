В Росії стався потужний землетрус на тлі масштабних лісових пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Землетрус магнітудою 5,4 було зафіксовано в суботу у східних берегів російського півострова Камчатка. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН із посиланням на ТАСС.
За даними геологічної служби, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 50 км на північний захід від селища Усть-Камчатськ (населення понад 4 тис. осіб). Осередок землетрусу залягав на глибині 43 км.
Дані про руйнування і постраждалих не надходили.
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В ГУ МНС РФ по Камчатському краю повідомили, що в селищі відчувалися підземні поштовхи силою до 4 балів, жертв і руйнувань в результаті землетрусу немає.
Землетрус відбувся на тлі масштабних пожеж в російьскому Сибіру. За останнім даними пожежа зменшується, але все одно її площа сягає декількох мільйонів га.
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