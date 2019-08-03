Прем'єр Італії запропонував РФ допомогу в боротьбі з лісовими пожежами в Сибіру

“Дотримуючись повідомлень про драматичну ситуацію з пожежами, що охопили Сибір, я запропонував РФ співробітництво нашого департаменту цивільного захисту, надавши в розпорядження два літаки Canadair в надії, що ситуація скоро нормалізується”, — написав прем’єр у п’ятницю ввечері.

В урядовому палаці Кіджі в суботу російському агентству ТАСС підтвердили, що Італія передала відповідну пропозицію російській стороні. “Пропозиція (Росії) про допомогу надійшла”, — сказали в Кіджі.

Canadair — спеціалізовані професійні літаки, які використовуються при гасінні пожеж.

Як стало відомо раніше, держкорпорація “Роскосмос” опублікувала на своєму сайті супутникові знімки вогнищ пожеж в Красноярському краї, Бурятії, Іркутської області та інших регіонах Сибіру.

A seguito della drammatica emergenza incendi tuttora in corso in Siberia, ho offerto alla Federazione Russa la collaborazione della nostra Protezione civile attraverso due velivoli Canadair, con la speranza che la situazione torni presto alla normalità