Премьер Италии предложил РФ помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Председатель Совмина Италии Джузеппе Конте обеспокоен сообщениями о крупных лесных пожарах в Сибири и предложил РФ помощь итальянского департамента гражданской защиты. Об этом глава правительства написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
“Следуя сообщениям о драматичной ситуации с пожарами, охватившими Сибирь, я предложил РФ сотрудничество нашего департамента гражданской защиты, предоставив в распоряжение два самолета Canadair в надежде, что ситуация скоро нормализуется”, — написал премьер в пятницу вечером.
В правительственном дворце Киджи в субботу российскому агентству ТАСС подтвердили, что Италия передала соответствующее предложение российской стороне. “Предложение (России) о помощи поступило”, — сказали в Киджи.
Canadair — специализированные профессиональные самолеты, которые используются при тушении пожаров.
Как стало известно ранее, госкорпорация “Роскосмос” опубликовала на своем сайте спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.
A seguito della drammatica emergenza incendi tuttora in corso in Siberia, ho offerto alla Federazione Russa la collaborazione della nostra Protezione civile attraverso due velivoli Canadair, con la speranza che la situazione torni presto alla normalità— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) August 2, 2019