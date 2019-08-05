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Вибухи у Красноярському краї: повітряний простір закрили, рух поїздів - обмежили

Вибухи у Красноярському краї: повітряний простір закрили, рух поїздів - обмежили

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Через вибух в Росії складу боєприпасів повітряний простір над військовою частиною закрили в радіусі 30 км. Компанія РЖД обмежила рух поїздів на ділянці Красноярської залізниці. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

Як повідомив міський голова Ачинська Ілай Ахметов, до евакуації після НП готують жителів міста. У прес-службі міської адміністрації уточнили, що йде евакуація близько 11 тис жителів. У місті відкрили три пункти тимчасового розміщення.

Повітряний простір над військовою частиною закрито в радіусі 30 км. Компанія РЖД обмежила рух поїздів на ділянці Красноярської залізниці, Ачинский глиноземний комбінат "Русала" прийняв рішення про повну зупинку робіт і евакуацію співробітників після вибухів. Ачинский нафтопереробний завод "Роснефти" працює в штатному режимі, йдеться у повідомленні.

ЗМІ зазначає, що до гасіння залучили пожежну бронетехніку зі складу пожежної команди складу. На місце НП направили два спеціалізованих пожежних потяги. Міноборони РФ перекине на місце НП спеціальні роботи "Уран-14". Всього в ліквідації пожежі залучено 153 людини та 51 одиниця техніки.

Зазначається, що загрози для життя і здоров'я жителів Ачинська немає, повідомили в адміністрації міста.

Окрім того, створено оперативний штаб з питань ліквідації наслідків вибухів, в Ачинськ прибув губернатор Красноярського краю Олександр Ус, він проведе засідання штабу. Військові слідчі почали перевірку за фактом вибухів.

Нагадаємо, військовослужбовець загинув в результаті вибухів на території артилерійського складу в селі Кам’янка Красноярського краю.

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