Вибухи у Красноярському краї: повітряний простір закрили, рух поїздів - обмежили
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Через вибух в Росії складу боєприпасів повітряний простір над військовою частиною закрили в радіусі 30 км. Компанія РЖД обмежила рух поїздів на ділянці Красноярської залізниці. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
Як повідомив міський голова Ачинська Ілай Ахметов, до евакуації після НП готують жителів міста. У прес-службі міської адміністрації уточнили, що йде евакуація близько 11 тис жителів. У місті відкрили три пункти тимчасового розміщення.
Повітряний простір над військовою частиною закрито в радіусі 30 км. Компанія РЖД обмежила рух поїздів на ділянці Красноярської залізниці, Ачинский глиноземний комбінат "Русала" прийняв рішення про повну зупинку робіт і евакуацію співробітників після вибухів. Ачинский нафтопереробний завод "Роснефти" працює в штатному режимі, йдеться у повідомленні.
ЗМІ зазначає, що до гасіння залучили пожежну бронетехніку зі складу пожежної команди складу. На місце НП направили два спеціалізованих пожежних потяги. Міноборони РФ перекине на місце НП спеціальні роботи "Уран-14". Всього в ліквідації пожежі залучено 153 людини та 51 одиниця техніки.
Зазначається, що загрози для життя і здоров'я жителів Ачинська немає, повідомили в адміністрації міста.
Окрім того, створено оперативний штаб з питань ліквідації наслідків вибухів, в Ачинськ прибув губернатор Красноярського краю Олександр Ус, він проведе засідання штабу. Військові слідчі почали перевірку за фактом вибухів.
Нагадаємо, військовослужбовець загинув в результаті вибухів на території артилерійського складу в селі Кам’янка Красноярського краю.