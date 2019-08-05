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Взрывы в Красноярском крае: воздушное пространство закрыли, движение поездов - ограничили

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Из-за взрыва в России склада боеприпасов воздушное пространство над военной частью закрыли в радиусе 30 км. Компания РЖД ограничила движение поездов на участке Красноярской железной дороги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил мэр Ачинска Илай Ахметов, к эвакуации после ЧП готовят жителей города. В пресс-службе городской администрации уточнили, что идет эвакуация около 11 тыс. жителей. В городе открыли три пункта временного размещения.

Воздушное пространство над военной частью закрыто в радиусе 30 км. Компания РЖД ограничила движение поездов на участке Красноярской железной дороги, Ачинский глиноземный комбинат "Русала" принял решение о полной остановке работ и эвакуации сотрудников после взрывов. Ачинский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" работает в штатном режиме, говорится в сообщении.

СМИ отмечает, что к тушению привлекли пожарную бронетехнику из состава пожарной команды состава. На место ЧП направили два специализированных пожарных поезда. Минобороны РФ перебросит на место ЧП специальных роботов "Уран-14". Всего к ликвидации пожара привлечены 153 человека и 51 единица техники.

Отмечается, что угрозы для жизни и здоровья жителей Ачинска нет, сообщили в администрации города.

Кроме того, создан оперативный штаб по вопросам ликвидации последствий взрывов, в Ачинск прибыл губернатор Красноярского края Александр Усс, он проведет заседание штаба. Военные следователи начали проверку по факту взрывов.

Напомним, военнослужащий погиб в результате взрывов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края.

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