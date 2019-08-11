Біля берегів Індонезії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Землетрус магнітудою 5,6 зафіксовано в суботу (неділя за київським часом) біля берегів Індонезії. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
За її даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився в морі в 85 км на захід від міста Паріаман (населення близько 92 тис. Жителів) в провінції Західна Суматра. Осередок залягав на глибині близько 51 км.
Дані про руйнування, постраждалих і загрози цунамі не надходили.
Нагадаємо, в Росії стався потужний землетрус на тлі масштабних лісових пожеж.