Большую часть вражеских ДРГ в Киеве обнаружили и задержали уже в первые дни войны - полиция

Детали

"Россия долго готовилась к этому международному преступлению, и часть диверсионных групп, которые были выявлены в Киеве в первые дни войны, прибыли сюда задолго до ее начала. После нападения Россия их активировала, и эти ДРГ оказались на улицах", - сказал Белошицкий.

По его словам, со всеми задержанными группами и отдельными лицами работают специальные правоохранительные органы.

"Все наши ведомства - Нацполиция, СБУ и другие сработали. Сейчас количество диверсантов сильно снизилось, но мы понимаем, что определенная их часть может оставаться, поэтому мы продолжаем работу по этому направлению. Хочу поблагодарить украинский народ за то, что люди были очень внимательными, передавали информацию о подозрительных группах и людях. Все украинское общество сплотилось перед лицом врага", - сказал Белошицкий.

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Ранее

Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что "волна" активности ДРГ пошла на спад, но это не значит, что они исчезли.