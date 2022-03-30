Більшу частину ворожих ДРГ у Києві виявили та затримали уже в перші дні війни - поліція

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"Росія довго готувалась до цього міжнародного злочину, і частина диверсійних груп, які було виявлено в Києві в перші дні війни, прибули сюди задовго до її початку. Після нападу Росія їх активувала, і ці ДРГ опинились на вулицях", - сказав Білошицький.

За його словами, з усіма затриманими групами та окремими особами працюють спеціальні правоохоронні органі.

"Всі наші відомства – Нацполіція, СБУ та інші - спрацювали. Зараз кількість диверсантів сильно знизилась, але ми розуміємо, що певна їх частина може залишатись, тому ми продовжуємо роботу по цьому напрямку. Хочу подякувати українському народу за те, що люди були дуже уважними, передавали інформацію про підозрілі групи та людей. Певну кількість ДРГ ми затримати та заблокувати саме після отримання сигналів від громадян. Все українське суспільство згуртувалось перед обличчям ворога", - сказав Білошицький.

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Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомив, що "хвиля" активності ДРГ пішла на спад, але це не значить, що вони зникли.